Şehit Uzman Çavuş'un ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde Şehit olan Uzman Çavuş Özgür Işık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.



04 Şubat 2020 Salı günü Van'ın Bahçesaray ilçesi Çatak-Bahçesaray karayolu üzerinde meydana gelen çığ felaketi sonrasında bölgeye gönderilen arama kurtarma görevlileri ile birlikte olan Düzceli Uzman Çavuş Özgür Işık', 05 Şubat 2020 Çarşamba günü bölgede tekrar meydana gelen ikinci çığ felaketinde kar altında kalmasının ardından şehit olmuştu. Şehidin cenaze namazı geçtiğimiz günlerde Yığılca'da kılınmış ve Yılgın köyü mezarlığına defin edilmişti. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım ile birlikte Uzman Çavuş Özgür Işık'ın baba ocağını ziyaret ederek ailesine taziye ziyaretinde bulundu. - DÜZCE