Şehit Uzman Çavuş'un ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş'un ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Şehit Uzman Çavuş'un ailesine taziye ziyareti

21 dakika önce

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde Şehit olan Uzman Çavuş Özgür Işık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Uzman Çavuş'un ailesine taziye ziyareti, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Van'ın Bahçesaray ilçesinde meydana gelen çığ felaketinde Şehit olan Uzman Çavuş Özgür Işık'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


04 Şubat 2020 Salı günü Van'ın Bahçesaray ilçesi Çatak-Bahçesaray karayolu üzerinde meydana gelen çığ felaketi sonrasında bölgeye gönderilen arama kurtarma görevlileri ile birlikte olan Düzceli Uzman Çavuş Özgür Işık', 05 Şubat 2020 Çarşamba günü bölgede tekrar meydana gelen ikinci çığ felaketinde kar altında kalmasının ardından şehit olmuştu. Şehidin cenaze namazı geçtiğimiz günlerde Yığılca'da kılınmış ve Yılgın köyü mezarlığına defin edilmişti. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Düzce İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım ile birlikte Uzman Çavuş Özgür Işık'ın baba ocağını ziyaret ederek ailesine taziye ziyaretinde bulundu. - DÜZCE

Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 09:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kahramanmaraş'a şehit ateşi düştü
Şehit ateşi Gaziantep'e düştü Şehit haberini cenazeye giderken aldılar Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Son Dakika Haberleri
09:26 Sefirin Kızı'nın 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar ve Akın'la ilgili sır ortaya çıkıyor
08:59 Engin Altan Düzyatan'dan yeni belgesel
08:49 Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, yeni sevgilisiyle görüntülendi
08:48 "Minnoş" ile dans ettirecek
08:48 Serenay Sarıkaya'dan Cem Yılmaz itirafı: Ne söyleyeyim ki her şey gördüğünüz gibi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 09:45:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Uzman Çavuş'un ailesine taziye ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]