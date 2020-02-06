Şehit Uzman Çavuş'un cenazesi memleketine getirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Çavuş'un cenazesi memleketine getirildi - Son Dakika

Şehit Uzman Çavuş'un cenazesi memleketine getirildi

6 saat önce

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın (28) cenazesi memleketi Düzce'ye getirildi.

Şehit Uzman Çavuş'un cenazesi memleketine getirildi, System.String[]

VAN'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalarak şehit olanlar arasında yer alan Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık'ın (28) cenazesi memleketi Düzce'ye getirildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde dün meydana gelen çığ felaketinde arama- kurtarma çalışmalarına katılan  Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık, yaşanan ikinci çığda şehit oldu. Özgür Işık'ın naaşı Düzce Hamidiye Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Şehidin naaşını İl Jandarma Komutanlığı tören birliği karşıladı. Baba evine götürülerek helallik alınan şehit Jandarma Uzman Çavuş Özgür Işık için dualar okundu. Şehidin cenazesi yarın Yığılca ilçesinde Cuma namazının ardından Şehir stadında kılınacak cenaze namazı sonrası Yılgın Köyü'nde toprağa verilecek.


Jandarma, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 08:00 Kaynak: DHA
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