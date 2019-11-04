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Şehit Uzman Çavuş Yaralı son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

İzmir Yenifoça Jandarma Komando Terörle Mücadele Merkez Komutanlığında spor yaptığı sırada rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Yaralı son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

İzmir Yenifoça Jandarma Komando Terörle Mücadele Merkez Komutanlığında spor yaptığı sırada rahatsızlanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Yaralı, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Mehmet Yaralı'nın (23) naaşı, İzmir'de düzenlenen törenin ardından Konya Havalimanı'na getirildi. Şehidin cenazesi, ardından "helallik" alınmak üzere Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi'ndeki babaevine götürüldü.

Daha sonra Yediler Sancak Camisi avlusunda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Yaralı'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin annesi Havva ve babası Ahmet Yaralı ile yakınları, burada tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Baba Yaralı, asker selamı vererek "Çok şükür evladımızı verdik. Demek ki Allah onu çok seviyormuş. Bir evladımız daha var, onu da veririz." dedi.

Yaralı'nın naaşı, İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun ikindi namazına müteakip kıldırdığı cenaze namazının ardından Ahmet Dede Yediler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bekar olan Mehmet Yaralı, dün spor yaptığı sırada rahatsızlanarak İzmir Foça Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Konya, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 05:12 Kaynak: AA
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