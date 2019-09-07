Şehit Uzman Çavuş Yenier, son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Havalimanı yolunda tıra arkadan çarparak şehit olan motorlu jandarma trafik timinde görevli Uzman Çavuş Ali Cenk Yenier, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.



İstanbul Motorize Jandarma Trafik timinde görev yapan Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier, dün İstanbul Havalimanı yolunda kullandığı motosiklet ile seyir halindeyken hatalı sollama yapan tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında ağır yaralandı. Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılan Yenier, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



Şehit Uzman Jandarma Ali Cenk Yenier için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Maslak Kışlasında bu sabah askeri tören düzenlendi. Törenin ardından Yenier'in Türk bayrağına sarılı naaşı havayolu ile memleketi Adana'ya gönderildi. 14.30'da Adana'ya gelen cenaze önce Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi'ndeki baba evine götürülerek helallik alındı. Şehidin cenazesinin silah arkadaşlarının omuzlarında Sabancı Merkez Camii'ne getirilmesi sırasında yakınları gözyaşı döktü.



Törene kent protokolü, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, şehidin eşi Fatma Yenier, şehidin ailesi ve silah arkadaşları katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Yüreğir ilçesi Asri Mezarlığı şehitliğine defnedildi. - ADANA