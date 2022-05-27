KAHRAMANMARAŞ - Şehit Uzman Çavuş Yenigül'ün ismi Kahramanmaraş'ta kütüphane ve anıt köşesine verildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Haşim Yenigül adına Kahramanmaraş'ta oluşturulan kütüphane ve anıt köşesi törenle açıldı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik 2017'deki operasyonda 27 yaşında şehit olan Haşim Yenigül'ün daha önceden isminin verildiği ortaokulda oluşturulan kütüphane ve anıt köşesine de adı verildi.

Düzenlenen törene, şehit Yenigül'ün yakınları, Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Fatih Damatlar, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Fırat Görgel, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Yunus Kahraman, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Açılışın ardından kütüphane ve anıt köşesi gezildi.

Şehidin eşi Leyla Yenigül, gazetecilere, eşinin dürüst, herkes tarafından sevilen birisi olduğunu belirterek, isminin hem kütüphaneye hem de anıt köşesine verilmesinin kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

Eşiyle her daim gurur duyduklarını anlatan Yenigül, "Ama bugün buradaki bu açılış bizi çok fazla mutlu etti ve daha da çok gururlandık. Adına yakıştığı gibi bir köşe ve kütüphane olmuş, çok güzel bir törendi. Herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.