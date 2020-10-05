Son dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

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Son dakika gelişmesine göre Ağrı şehidi törenle memleketine uğurlandıAĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı (24) Ahmed-i Hani Havalimanında düzenlenen törenin ardından memlemeki Hatay'ın Erzin ilçesine uğurlandı.

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Ağrı şehidi törenle memleketine uğurlandı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde gerçekleştirilen Yıldırım-3 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı (24) Ahmed-i Hani Havalimanında düzenlenen törenin ardından memlemeki Hatay'ın Erzin ilçesine uğurlandı. Şehidin 6 aylık hamile eşi Hazal Yırtıcı, törene kocasının asker üniformasını giyerek katıldı.

Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği Yıldırım-3 Operasyonu kapsamında yürütülen arama tarama faaliyeti esnasında çatışma çıktı. Teröristlerle çıkan çatışmada 1'i ağır olmak üzere 2 jandarma yaralandı. Yaralı askerler helikopterle bölgeden alınarak Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan müdahaleye rağmen Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı kurtarılamayarak şehit oldu. Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın yaklaşık 1 yıl önce Hazal Yırtıcı ile evlendiği, eşinin de 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.

HAVALİMANINDA TÖREN DÜZENLENDİ

Yıldırım-3 Operasyonu'nda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı için Ahmed-i Hani Havalimanında tören düzenlendi. Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mehmet Çimen, 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutan Vekili Yarbay Serhat Kasalak, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, askeri ve mülki erkanın katıldığı törende saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından şehit Yırtıcı'nın özgeçmişi okundu. Şehidin eşi Hazal Yırtıcı'nın asker üniformasıyla katıldığı törende duygusal anlar yaşandı. Müftü yardımcısı Murat Sarı'nın dua ettirmesinin ardından Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Yırtıcı'nın Türk Bayrağına sarılı naaşı uçağa konuldu. Şehit cenazesi uçakla Hatay'ın Erzin ilçesine gönderildi.

Son dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 8
Son dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 8
Son dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 8
Son dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 8
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Son dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 8

Uzman Çavuş, Jandarma, Asker, Şehit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 12:48 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 8 - Son Dakika

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