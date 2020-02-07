Şehit Uzman Çavuşu son yolculuğuna binlerce hemşehrisi uğurladı - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuşu son yolculuğuna binlerce hemşehrisi uğurladı

6 saat önce

Van'da 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ afetinde şehit düşen Aydınlı Uzman Çavuş Muammer Keskin, son yolculuğuna binlerce hemşerisi tarafından uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuşu son yolculuğuna binlerce hemşehrisi uğurladı, System.String[]

Van'da 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ afetinde şehit düşen Aydınlı Uzman Çavuş Muammer Keskin, son yolculuğuna binlerce hemşerisi tarafından uğurlandı. Aileyi ziyaret eden Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şehidin 3 aylık kızı Kumsal'ı kucağına alarak okşadı.

Van- Bahçesaray karayolunda, 5 kişinin öldüğü çığ afetinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sırasında düşen ikinci çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin'in naaşı, sabah saatlerinde Çine Devlet Hastanesi morgundan alınarak helallik alınmak üzere Çine'nin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Son kez getirildiği evinde helallik alındığı sırada, üvey babası Nizamettin Koca ve kardeşleri Coşkun ve Efekan gözyaşlarını tutamadı.

Babası Mesut Keskin'i daha çocukken kaybeden şehit Jandarma Uzman Çavuş Muammer Keskin'ın naaşı, aileden ve mahalleliden helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı Çine Çarşı Camisine götürüldü.

BAKAN SELÇUK AİLENİN ACISINI PAYLAŞTI

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Vali Yavuz Selim Köşger, şehit Muammer Keskin'in ailesini evinde ziyaret ederek baş sağlığı dileklerini iletti. Şehidin annesi Rabişa Koca ve eşi Zeynep Keskin'e taziyede bulunan Bakan Selçuk, şehit Keskin'in 3 aylık bebeği Kumsal'ı kucağına alarak sevdi.

Şehit Uzman Çavuş Muammer Keskin naaşı, Çine Soğancılar Camisinde öğle namazına müteakip Aydın Müftüsü Ercan Aksu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Karahayıt İdil Mahalle Mezarlığı'nda dualarla toprağa verildi.

Son yolculuğunda binlerce hemşehrisinin yalnız bırakmadığı şehit Uzman Çavuş Muammer Keskin'in cenazesine Bakan Selçuk ve Vali Köşger'in yanı sıra Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, Bülent Tezcan, Süleyman Bülbül ve Hüseyin Yıldız, Aydın Garnizon Komutanı Per. Albay Durmuş İlhan Başer, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Evrim Karakoz, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, CHP İl Başkanı Ali Çankır, MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, askeri erkan, protokol ve vatandaşlar katıldı.

(Mehmet Barlas - Onur Durmuş/ İHA)

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Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:45 Kaynak: İHA
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