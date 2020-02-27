Şehit uzman çavuşun annesi: Bir ölür, bin doğarız - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit uzman çavuşun annesi: Bir ölür, bin doğarız - Son Dakika

Şehit uzman çavuşun annesi: Bir ölür, bin doğarız

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un (24) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Şehit uzman çavuşun annesi: Bir ölür, bin doğarız, System.String[]

SURİYE'nin İdlib şehrinde rejim güçlerinin hava saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Soner Enes Baykuş'un (24) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi. Oğlunu havaalanında asker selamıyla karşılayan anne Zeynep Baykuş, "Kimseye meydan vermeyeceğiz, bir ölür bin doğarız kuzum" dedi.

Hatay'da düzenlenen törenin ardından şehit Soner Enes Baykuş'un cenazesi askeri uçakla Kahramanmaraş'a getirildi. Şehidi havaalanında baba Ali Baykuş, anne Zeynep Bakkuş, eşi Ayşe Baykuş, kardeşleri Onur ve Furkan Emre Baykuş ile Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, kurum amirleri ve vatandaşlar karşıladı.

ŞEHİT ANNESİ: BİR ÖLÜR, BİN DOĞARIZ

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu uçaktan indirildiği sırada anne Zeynep Baykuş asker selamı verdi. Ağlamadığını ve ağlamayacağını söyleyen anne, "Benim yavrum şehit olmuş, benim kuzum şehit olmuş ben ağlamıyorum. Allahıma bin şükür. Şehidim, kuzum benim. Şehidimsin sen benim şehidim. Kimseye meydan vermeyeceğiz kuzum, kurban olduğum. Bir ölür bin doğarız kuzum. Sana selam duruyorum kuzum, sana. Şehitler ölmez vatan bölünmez. Şehidim ölmedi benim. Ben şehit anası oldum" diyerek, oğlunun tabutunun arkasında cenaze aracına gitti.


Kahramanmaraş, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:51 Kaynak: DHA
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