Son Dakika Haberleri: Şehit uzman çavuşun cenazesi memleketine uğurlandı
Son Dakika Güncel Şehit uzman çavuşun cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit uzman çavuşun cenazesi memleketine uğurlandı

6 saat önce

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Suriye'nin Resulayn bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı (EYP) patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun (31) cenazesi, Şanlıurfa'da düzenlenen törenin...

Şehit uzman çavuşun cenazesi memleketine uğurlandı, System.String[]

BARIŞ Pınarı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Suriye'nin Resulayn bölgesinde, arama tarama faaliyetleri sırasında teröristlerin tuzakladığı el yapımı (EYP) patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun (31) cenazesi, Şanlıurfa'da düzenlenen törenin ardınan memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine uğurlandı.

Resulayn'da PKK/ YPG'li teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu için Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda tören düzenlendi. Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuğa, İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Kirişçi, Emniyet Müdürü Selçuk Doğan, Başsavcı Tolgahan Öztoprak ve şehidin babası İrfan Topçu, silah arkadaşları katıldı. Saygı duruşuyla başlayan törende şehidin öz geçmişi okundu. İl müftüsü tarafından okunan dualar eşliğinde 2 çocuk babası şehit İstihkam Uzman Çavuş Suat Topçu'nun Türk bayrağına sarılı tabutu, askeri helikopterle memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesine götürülmek üzere yola çıktı.


Şanlıurfa, Resulayn, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:06 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dünyanın gözü Türkiye sınırında! Rusya-Türkiye ikinci ortak devriyesi tamamlandı
Şehit uzman çavuşun kızına hüzünlü doğum günü Masaj bahanesiyle kadınlara fuhuş yaptıranlar gözaltına alındı Vatandaşa kritik uyarı: Bankalardan ekspertiz ücretini geri alabilirsiniz

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2019 16:15:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şehit uzman çavuşun cenazesi memleketine uğurlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]