TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, park halindeki TIR'a arkadan çarpan otomobilin sürücüsü İsmail Yurdagül (40) ve eşi Yasemin Yurdagül (41) hayatını kaybederken, çocukları Ertuğrul (2) ve Mustafa Yurdagül (5) yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında D-100 kara yolu üzerinde, Yeni Mahalle yakınlarında meydana geldi. Mustafa Kabadayı (53), 81 AAB 942 plakalı TIR'ını yol kenarına park ederek karşı taraftaki dinlenme tesisine geçti. Bu sırada Niksar yönünden Taşova yönüne giden İsmail Yurdagül yönetimindeki 17 YP 558 plakalı otomobil, park halindeki TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ile eşi Yasemin Yurdagül olay yerinde hayatını kaybetti. Çocukları Ertuğrul ve Mustafa Yurdagül ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ertuğrul ve Mustafa Yurdagül, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada araçta sıkışan İsmail ve Yasemin Yurdagül çiftinin cansız bedenleri ise itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.