Şehit Uzman Jandarma Çavuş Çağrı Toptaş'ın naaşı Ankara'ya uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Jandarma Çavuş Çağrı Toptaş'ın naaşı Ankara'ya uğurlandı - Son Dakika

Şehit Uzman Jandarma Çavuş Çağrı Toptaş'ın naaşı Ankara'ya uğurlandı

6 saat önce

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Jandarma 2. Kademeli Çavuş Çağrı Toptaş'ın (34) cenazesi, törenle Ankara'ya uğurlandı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Jandarma 2. Kademeli Çavuş Çağrı Toptaş'ın (34) cenazesi, törenle Ankara'ya uğurlandı.

Şehit Toptaş için Ahmed-i Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Alana getirilen Toptaş'ın naaşı, silah arkadaşlarının omuzunda katafalka konuldu.

Törende saygı duruşu sonrası şehidin öz geçmişi okunup dua edildi.

Silah arkadaşlarınca omuzlara alınarak Türk Hava Kuvvetleri uçağına konulan Toptaş'ın naaşı, ailesinin yaşadığı Ankara'ya gönderildi.

Törene, Ağrı Valisi Süleyman Elban, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfi Özkul, vali yardımcıları, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut ile askeri erkan katıldı.

Kars'ın Arpaçay nüfusuna kayıtlı şehit Toptaş'ın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Şehit Uzman Jandarma Çavuş Çağrı Toptaş'ın naaşı Ankara'ya uğurlandı

Jandarma, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 08:25 Kaynak: AA
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