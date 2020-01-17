Şehit Uzman Jandarma Çavuş Toptaş başkentte son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Uzman Jandarma İkinci Kademeli Çavuş Çağrı Toptaş'ın cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

Şehit Toptaş'ın (34) cenazesi, Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'ndaki törenin ardından ailesinin yaşadığı Ankara'ya getirildi.

Evinde helallik alınan Toptaş'ın naaşı, cenaze töreninin düzenleneceği Ahmet Hamdi Akseki Camisi'ne götürüldü.

Törene katılanlar, cami avlusunda şehidin babası Ümit, annesi Seringül ve eşi Asuman Toptaş ile yakınlarına taziyelerini iletti.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından şehit Toptaş'ın naaşı, tekbirler eşliğinde cenaze nakil aracına konuldu. Şehidin 4 yaşındaki oğlu Doruk Toptaş'ın oyuncak kamyonuyla oynaması dikkati çekti.

Toptaş'ın naaşı Cebeci Şehitliği'ne defnedildi.

Törene şehidin yakınlarının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Sahil Güvenlik Komutanı Tuğamiral Ahmet Kendir, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve bazı milletvekilleri, vatandaşlar ile yetkililer katıldı.

Emekli Tuğgeneral Büyükçulha için son görev

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden emekli Tuğgeneral Uğur Şevket Büyükçulha da aynı camide düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Büyükçulha'nın, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile mesai arkadaşlığı yaptığı öğrenildi.