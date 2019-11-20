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Şehit Uzman Mert Kaya geçen sene bu notu bırakmıştı

6 saat önce

Bilecik'te, uygulama noktasında sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Mert Kaya, geçen yıl bir bahçeden erik ve kiraz yiyerek küçük not ile birlikte bir miktarda para bırakmıştı.

Şehit Uzman Mert Kaya geçen sene bu notu bırakmıştı, System.String[]

Bilecik'te, uygulama noktasında sivil bir aracın çarpması sonucu şehit olan jandarma uzman çavuş Mert Kaya, geçen yıl bir bahçeden erik ve kiraz yiyerek küçük not ile birlikte bir miktarda para bırakmıştı.


Bozüyük-Bilecik karayolu Başköy mevkiinde yapacakları uygulama öncesi yol üzerine Uzman Çavuş Mert Kaya ve Selim Kayın tarafından yol üzerine duba konulduğu esnada, Yaşar G., idaresindeki 11 AAH 447 plakalı otomobili ile yolun karanlık olmasından dolayı iki askeri görmeyerek çarpmıştı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan Uzman Çavuş Mert Kaya şehit olmuş ve ailesinin yaşadığı Mersin'de toprağa verilmişti.


Çok duygulanmıştı


Şehit Uzman Çavuş Mert Kaya geçen yıl mayıs ayında devriye esnasında Bilecik merkez Deresakarı köyünden Erenköy-Kuyubaşı köyü yolu üzerindeki bir bahçede erik ve kiraz yiyerek, "Abi hakkını helal et, biraz eriklerinden yedik, bir miktarda para bıraktık" diye bir not bırakmıştı. Bahçe sahibi Engin Yağcı, bir erik ağacı üzerinde sallanan bir yazı görerek, o zaman İHA muhabirine verdiği röportajda, "Geçen kiraz toplamaya geldiğimde erik ağacında bu kağıdı buldum. Dikkatimi çektiği içinde 10 lira 50 kuruş para vardı. İçinde bir not bulduk. Üzerinde telefon numarası vardı. Arkadaşı aradım. Her zaman buradan kiraz yiyebileceklerini, erik yiyebileceklerini, para koymalarına gerek kalmadığını, para bırakmamalarını, bıraksalar da kabul etmeyeceğimi söyledim. O da 'Allah razı olsun' dedi ve teşekkür ederek 'Bundan sonra geçerken ağabey yeriz, Allah razı olsun' dedi" diye konuşmuştu. - BİLECİK

Mert Kaya, Bilecik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 01:34 Kaynak: İHA
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