Şehit uzman onbaşı, Afyonkarahisar'da son yolculuğa uğurlandı (2)

'BARIŞ Pınarı Harekatı'nda, askeri aracın çarpması sonucu ağır yaralı kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya (22), memleketi Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine bağlı Karaağaç köyünde son yolculuğa uğurlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Suriye'de yürütülen 'Barış Pınarı Harekatı'nda görevli Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'ya, dün saat 17.00 sıralarında, askeri personelin kullandığı 'Kirpi' adı verilen zırhlı araç çarptı. Kazada ağır yaralanan Akkaya, kaldırıldığı Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu.

Mustafa Akkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, helallik alınması için eve getirilmeden önce baba Taner Akkaya (50), anne Döndü Akkaya (46) ile şehidin 3 kardeşi eve geldi. Şehidin annesi Akkaya, "Benim oğlum ölmedi. Gözlerinden yaşlar akıyor. Yandım anam yandım" diyerek gözyaşı döktü. Şehidin kardeşleri de uzun süre gözyaşı döktü. Baba Taner Akkaya'yı, Afyonkarahisarlı diğer şehit babaları teselli etti.

'ASLAN OĞLUM BENİ NİYE BIRAKIP GİTTİN?'

Şehidin cenazesi ambulansla ailesinin oturduğu evin önüne getirildi. Mustafa Akkaya'nın Türk bayrağına sarılı tabutu ambulanstan indirildikten sonra evin önünde dua okunup, helallik alındı. Anne Döndü Akkaya, "Aslan oğlum beni niye bırakıp, gittin? Ben de oğlumla gideceğim" diyerek ağıtlar yaktı. Şehidin Türk bayrağına sarılı taburu, helallik alınmasından sonra cenaze namazının kılınacağı köy meydanına getirildi.

Cenaze töreni öncesi yaşlı bir adam, şehidin tabutuna sarılıp ağladı. Görevliler tarafından namaz için saf tuttuğu yere götürülen yaşlı adam, bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaşlı adam, ambulansa götürülerek müdahale edildi.

İl Müftüsü Şükrü Kabukçu 'nun ikindi vakti kıldırdığı namazın ardından şehit Mustafa Akkaya'nın tabutu, bir süre askerlerin omzunda ardından cenazeye katılan kalabalığın elleri üzerinde köy mezarlığına taşındı. Bu sırada şehidin kardeşleri uzun süre gözyaşı döktü. Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya'nın cenazesi, dualar eşliğinde toprağa verildi.

HAREKATA KATILDIĞINI AİLESİNE SÖYLEMEMİŞ

Vatani görevini bitirdikten sonra yaklaşık 7- 8 ay önce sınava girerek, kazanıp, uzman onbaşı olarak görevine başlayan Mustafa Akkaya'nın, Şanlıurfa'da görev yaptığı, 10 gün önce de 'Barış Pınarı Harekatı'na katıldığı belirtildi. Şehit Akkaya'nın, 'Barış Pınarı Harekatı'na katıldığını arkadaşına söylediği, ailesinin ise haberinin olmadığı öğrenildi.

- Afyonkarahisar