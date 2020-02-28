Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın cenazesi memleketine getirildi - Son Dakika

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Ahmet Saygılı'nın (23) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'a getirildi.

Askeri uçakla Kahramamaraş Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Garnizon Komutanı Tankçı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Habibe Öçal, Mehmet Cihat Sezal ve İmran Kılıç ile İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, MHP İl Başkanı Ertuğrul Doğan, ilçe kaymakam ve belediye başkanları ile askeri ve mülki erkan karşıladı.

Vali Özkan ve beraberindekiler, şehidin ailesine taziyelerini bildirdi.

Milletvekili Öçal, şehidin annesi Ayşe Saygılı'ya sarılarak teskin etmeye çalıştı.

Şehidin bazı yakınları, cenazeyi asker selamıyla karşıladı.

İdlib'de kardeşiyle birlikte görev yapmış

Şehidin İdlib'de bir süre önce birlikte görev yaptığı kardeşi Mehmet Saygılı da aynı uçakla geldi.

Baba Hüseyin ve oğlu Mehmet Saygılı birbirilerine sarılarak ağıt yaktı. Şehidin kardeşleri de uzun süre birbirlerine sarıldı.

Vali Özkan ile Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör, baba ve kardeşleri teskin etmeye çalıştı.

Askerlerin omuzlarında bir süre taşınarak cenaze nakil aracına konulan şehidin naaşı, Necip Fazıl Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Şehidin cenazesi, yarın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Bu arada, Ahmet Saygılı'nın 3 kardeşinin de Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olarak çeşitli yerlerde görev yaptıkları öğrenildi.