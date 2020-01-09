Şehit Uzman Onbaşı Akbulut, Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Onbaşı Akbulut, Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Uzman Onbaşı Akbulut, Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı

11 dakika önce

SURİYE'nin Resulayn kentinde teröristlerin kontrol noktasına bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut (26), memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde binlerce kişi tarafından uğurlandı.

Şehit Uzman Onbaşı Akbulut, Mardin'de son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
SURİYE'nin Resulayn kentinde teröristlerin kontrol noktasına bombalı araçla düzenlediği saldırıda şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut (26), memleketi Mardin'in Midyat ilçesinde binlerce kişi tarafından uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde dün akşam saatlerinde teröristlerce bombalı araçla düzenlenen saldırıda şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Onbaşı Fatih Akbulut'un cenazesi, Şarlıurfa'da düzenlenen törenin ardından helikopterle Mardin'e, oradan da karayoluyla baba evinin bulunduğu Midyat ilçesindeki Bağlar Mahallesi'ne getirildi. Burada alınan helalliğin ardından baba Mehmet Şerif Akbulut, anne Ayşe Akbulut ve kardeşleri şehidin cenaze aracındaki tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Akbulut'un naaşı daha sonra Ebuzeyt Camii'ne getirildi. Buradaki törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Milletvekili Şehmus Dinçel, şehidin babası Mehmet Şerif Akbulut, yakınları ile 3 bin kişi katıldı. Şehit Fatih Akbulut, kılınan cenaze namazının ardından Kible Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. Geçen yıl Temmuz ayında evlenen şehit Fatih Akbulut'un 7 kardeş olduğu belirtildi.


- Midyatmardin
Mardin, Piyade, Fatih, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:12 Kaynak: DHA
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