2 yıllık evli Şerife Akçağlayan, şehit eşinin tabutuna sarılıp "Mis kokuyor. Cennet kokuyor" diyerek ağladı. Törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu , protokol üyeleri, şehit annesi Sultan ve babası Nurettin Akçağlayan, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan, şehit oldu. 5 yıllık uzman onbaşı şehit Akçağlayan'ın cenazesi bugün memleketi Aksaray 'a dini ve askeri törenin düzenleneceği Ulu Cami önüne getirildi.

Kaynak: DHA

Aksaray, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Pençe-Kilit şehidi Aksaray'da toprağa verildi! Eşinin feryatları yürek parçaladı - Son Dakika

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