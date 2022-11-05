Pençe-Kilit şehidi Aksaray'da toprağa verildi! Eşinin feryatları yürek parçaladı - Son Dakika
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Pençe-Kilit şehidi Aksaray'da toprağa verildi! Eşinin feryatları yürek parçaladı

05.11.2022 15:27

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerin açtığı taciz ateşi sonucu şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan'ın cenazesi memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı. 2 yıllık evli Şerife Akçağlayan, şehit eşinin tabutuna sarılıp "Mis kokuyor. Cennet kokuyor" sözleriyle ağladı.

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan, şehit oldu. 5 yıllık uzman onbaşı şehit Akçağlayan'ın cenazesi bugün memleketi Aksaray'a dini ve askeri törenin düzenleneceği Ulu Cami önüne getirildi.

"CENNET KOKUYOR"

2 yıllık evli Şerife Akçağlayan, şehit eşinin tabutuna sarılıp "Mis kokuyor. Cennet kokuyor" diyerek ağladı. Törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, protokol üyeleri, şehit annesi Sultan ve babası Nurettin Akçağlayan, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Şehit Akçağlayan'ın cenazesi, askeri ve dini törenin ardından Ervah Mezarlığı'ndaki şehitliğe defnedildi.

Kaynak: DHA
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Aksaray, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Pençe-Kilit şehidi Aksaray'da toprağa verildi! Eşinin feryatları yürek parçaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pençe-Kilit şehidi Aksaray'da toprağa verildi! Eşinin feryatları yürek parçaladı - Son Dakika
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