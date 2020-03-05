Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın cenazesi, Denizli'ye getirildi (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın cenazesi, Denizli'ye getirildi (2) - Son Dakika

Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın cenazesi, Denizli'ye getirildi (2)

6 saat önce

DENİZLİ ŞEHİDİNİ UĞURLADISuriye'nin İdlib şehrinde, Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın (23) cenazesi, baba evinde helallik alınmasının ardından öğlen Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii'ne götürüldü.

Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın cenazesi, Denizli'ye getirildi (2), System.String[]

DENİZLİ ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Suriye'nin İdlib şehrinde, Bahar Kalkanı Harekatı'nda şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın (23) cenazesi, baba evinde helallik alınmasının ardından öğlen Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii'ne götürüldü. Burada düzenlenen askeri cenaze törenine, şehidin babası Suat Akman, annesi Gülseren Akman, kız kardeşi Cemile Akman, Denizli Valisi Hasan Karahan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, AK Parti, CHP ve İYİ Parti Denizli Milletvekilleri, AK Partili Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, 11. Komando Tugay Komutan Vekili Albay Bilal Öztürk ve Akman Ailesi'nin yakınlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Cenazede, kadın askerler, bir an olsun şehit annesi Gülseren Akman'ı yalnız bırakmadı. Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne Akman, "Oğlum seni son kez öpemedim. Sen, güzel bir şehit oldun. Allah'a emanet ediyorum. Güle güle git oğlum" diyerek, uğurladı.

Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Uzman Onbaşı Akman'ın tabutu askerler tarafından top arabasına taşındı. Cenaze Marşı eşliğinde şehidin yaklaşık 100 metre taşınan tabutu daha sonra cenaze aracına nakledildi. Bu sırada vatandaşlar, tekbir getirip "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın cenazesi Denizli Asri Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi.


Bahar Kalkanı Harekatı, Denizli, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:08 Kaynak: DHA
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