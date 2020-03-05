Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın cenazesi, Denizli'ye getirildi (2) - Son Dakika

DENİZLİ ŞEHİDİNİ UĞURLADI

Denizli İl Müftüsü Mehmet Aşık'ın kıldırdığı namazın ardından şehit Uzman Onbaşı Akman'ın tabutu askerler tarafından top arabasına taşındı. Cenaze Marşı eşliğinde şehidin yaklaşık 100 metre taşınan tabutu daha sonra cenaze aracına nakledildi. Bu sırada vatandaşlar, tekbir getirip "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı attı. Şehit Uzman Onbaşı Akman'ın cenazesi Denizli Asri Mezarlığı'na götürülüp toprağa verildi.