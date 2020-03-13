Şehit Uzman Onbaşı Buluş, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Onbaşı Buluş, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

Şehit Uzman Onbaşı Buluş, son yolculuğuna uğurlandı (2)

6 saat önce

ŞEHİDİN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİİçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ve Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin Resulayn kentinde PKK/PYD terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Uzman Onbaşı Buluş, son yolculuğuna uğurlandı (2), System.String[]

ŞEHİDİN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ve Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin Resulayn kentinde PKK/PYD terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.


Hatay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
HSK'dan koronavirüs tedbiri! Acil durumlar dışındaki duruşmalar ertelendi ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 1678, ölü sayısı 41 oldu Anadolu Üniversitesi, açıköğretim sınavlarının ertelendiği yönündeki haberleri yalanladı

Son Dakika Haberleri
04:38 İzmir'de trafik kazası: 4 yaralı
04:36 Trump, ABD'lilere "ücretsiz Kovid-19 testi" imkanı sağlayan yasa tasarısına destek verdi
04:32 İzmir'de trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı
04:29 Antalya Büyükşehir'den koronavirüs seferberliği
04:29 İZMİR'DE TRAFİK KAZASI: 4 YARALI

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 04:40:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Uzman Onbaşı Buluş, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]