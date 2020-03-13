Şehit Uzman Onbaşı Buluş, son yolculuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

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Şehit Uzman Onbaşı Buluş, son yolculuğuna uğurlandı (2)
6 saat önce
ŞEHİDİN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİİçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ve Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin Resulayn kentinde PKK/PYD terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 10:02 Kaynak: DHA
ŞEHİDİN AİLESİNE TAZİYE ZİYARETİ
İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ve Hatay Valisi Rahmi Doğan, Suriye'nin Resulayn kentinde PKK/PYD terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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