Şehit Uzman Onbaşı Buluş, son yulculuğuna uğurlandı - Son Dakika

SURİYE'nin Resulayn kentinde kontrol noktasındaki bombalı saldırıda şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş'un (26) cenazesi memleketi Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.

Barış Pınarı Harekatı sonrası Suriye sınır bölgesinde görev icra eden Jandarma Uzman Onbaşı Beyazıt Bestami Buluş, teröristlerin kontrol noktasındaki bombalı saldırısında şehit düştü. Şehit Buluş'un cenazesi, Şanlıurfa Gap Havaalanı'nda düzenlenen törenin ardından Hatay'ın Kırıkhan ilçesine getirildi.

BAKAN AKAR DA KATILDI

Dedesi merhum Ali Ertem 'in Kore gazisi olduğu, babası Mehmet Buluş'un da 20 yıl önce Almanya 'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenilen Şehit Buluş için Kırıkhan ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar , Hatay Valisi Rahmi Doğan , Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, ailesi ve askeri erkan katıldı.

ŞEHİT OĞLUNUN MONTUNU GİYDİ

Törende şehit oğlunun askeri montunu giyen annesi Aynur Buluş ile kız kardeşleri güçlükle ayakta durabildi. Anne ve kızlarını kadın askerler teselli etti. Cuma namazına müteakip kılanan cenaze namazının ardından olan şehit Buluş'un naaşı götürüldüğü Kırıkhan Şehitliği'nde toprağa verildi.