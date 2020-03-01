Şehit Uzman Onbaşı Çankaya, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Uzman Onbaşı Çankaya, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde hava saldırısında şehit olan 34 askerden biri olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya (24) memleketi Ankara'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Çankaya, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
SURİYE'nin İdlib kentinde hava saldırısında şehit olan 34 askerden biri olan Uzman Onbaşı Halil Çankaya (24) memleketi Ankara'da düzenlenen törenle toprağa verildi.

İdlib'deki hava saldırısında şehit düşen Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın cenazesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden alınarak Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne getirildi. Buradaki törene Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, askeri erkan, şehidin ailesi ile çok sayıda vatandaş katıldı.

CENAZE NAMAZINI ALİ ERBAŞ KILDIRDI

Tören öncesi, şehidin babası Mehmet Çankaya taziyeleri kabul etti. 4 çocuğundan tek erkek olanı kaybetmenin acısını yaşayan Kezban Erdemir ise, cenaze boyunca üzüntü yaşadı. Şehidin cenazesi, öğle namazı sonrası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından top arabasına konularak camiden dışarıya çıkarıldı. Bu sırada anne Kezban Erdemir, metanetini koruyarak oğlunun tabutunun arkasından yürüdü. Şehidin cenazesi, Cebeci Şehitliği'nde toprağa verildi.


- Ankara
Ankara, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:21 Kaynak: DHA
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