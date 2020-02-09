Şehit Uzman Onbaşı Ceyhun Taş, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Onbaşı Ceyhun Taş, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Uzman Onbaşı Ceyhun Taş, son yolculuğuna uğurlandı

16 dakika önce

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan içesinde toprağa verildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş, memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan içesinde toprağa verildi.

Elbistan Devlet Hastanesi morgundan alınan şehit Taş'ın (23) cenazesi, ilk olarak Yunus Emre Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü.

Burada helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin yapılacağı Hocazade Camisine getirildi.

Tören alanında şehidin yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Buradaki törene, Taş ailesinin yanı sıra Vali Vahdettin Özkan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Celalettin Güvenç, Cihat Sezal, İmran Kılıç ve Habibe Öçal, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Salim Afgün, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, İl Jandarma Komutanı Albay Numan Öksüz ile il protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Taş'ın naaşı, İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Hocazade Mezarlığı'ndaki şehitlikte defnedildi.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralanmış, hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Onbaşı Ceyhun Taş, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Şehit Uzman Onbaşı Ceyhun Taş, son yolculuğuna uğurlandı

Barış Pınarı Harekatı, Elbistan, Ceyhun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 04:23 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Barış Pınarı şehidi törenle memleketine uğurlandı
İdlib'e komando, ZPT, obüs ve mühimmat sevkıyatı yapıldı Prof. Övgün Ahmet Ercan'dan korkutan deprem uyarısı: 1. Ordu ivedilikle eğitilmelidir Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Twitter'dan duyurdu: Hazırız, yarını bekleyin

Son Dakika Haberleri
15:41 Sevgililer gününe Aslışah Alkoçlar ile hazırlanın
15:41 Of Aman Nalan; Mustafa Keser'in Dişi Versiyonuydum
15:41 Kadir Şeker'in ifadesi ortaya çıktı
15:41 Cennet Mahallesi'nin Helga'sı Yunanistan'a gelin gitmiş
14:16 Saba Tümer'den olay paylaşım: 3 gündür Beckham'ın yattığı yatakta yatmışım

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2020 16:39:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit Uzman Onbaşı Ceyhun Taş, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]