Şehit Uzman Onbaşı Elibol, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Onbaşı Elibol, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Uzman Onbaşı Elibol, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un evinden görüntü Cenaze namazının kılınması Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un naaşının götürülmesi SAMSUN - İdlib bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, son yolculuğuna uğurlandı.

Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un evinden görüntü

Cenaze namazının kılınması

Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un naaşının götürülmesi SAMSUN - İdlib bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Onbaşı Elibol, son yolculuğuna uğurlandı

İdlib, TSK, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:36 Kaynak: AA
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