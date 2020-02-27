Şehit Uzman Onbaşı Elibol, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Şehit Uzman Onbaşı Elibol, son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un evinden görüntü Cenaze namazının kılınması Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un naaşının götürülmesi SAMSUN - İdlib bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:36 Kaynak: AA
Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un evinden görüntü
Cenaze namazının kılınması
Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un naaşının götürülmesi SAMSUN - İdlib bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol, son yolculuğuna uğurlandı.
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