Şehit Uzman Onbaşı Fatih Saylak, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Onbaşı Fatih Saylak, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Uzman Onbaşı Fatih Saylak, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin topçu ateşinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak (26), memleketi Kahramanmaraş'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı Fatih Saylak, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin topçu ateşinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak (26), memleketi Kahramanmaraş'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

İdlib'de Esad güçlerinin topçu atışı sonucu şehit olan 5 askerden Piyade Uzman Onbaşı Fatih Saylak'ın naaşı, hastane morgundan alındıktan sonra Kale Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Burada alınan hellaliğin ardından şehidin naaşı tören için mahalle mezarlığına götürüldü. Buradaki törene şehidin ailesi, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Kahramanmaraş Valisi Vahdetin Özkan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Emin Terzioğlu, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Törende anne Nigar Saylak, Türk bayrağına sarılı oğlunun tabutuna başını koydu. Bir süre böyle bekleyen acılı anne, daha sonra oğlunun tabutuna sarılı bayrağı öptü. Şehidin kardeşleri de tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Metanetini korumaya çalışan baba Ömer Saylak, İhsan Selim Baydaş ve Mahir Ünal'ın yanında saf tutarak oğluna son görevini yerine getirdi. İl Müftüsü Celal Sürgeç'in kıldırdığı cenaze namazınının ardından askerler tarafından omuzlara alınan şehit Fatih Saylak, götürüldüğü mahalle mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kübra Saylak'la evli olan Fatih Saylak'ın askeri eğitimini tamamladıktan sonra Ekim 2019'da göreve başladığı belirtildi.


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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:39 Kaynak: DHA
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