Şehit Uzman Onbaşı Gökhan Orhan, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan'ın (26) cenazesi memleketi Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toprağa verildi. Cenaze töreni sırasında tabutun başında saygı duruşunda bulunan askerlerden birinin dua okunurken, gözyaşı döktüğü dikkati çekti.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan'ın cenazesi, dün gece uçakla getirildiği Afyonkarahisar'dan, bugün öğlen saatlerinde ailesinin oturduğu Sandıklı ilçesine getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, ambulansla, annesi Fatma (50) ve babası Ali Orhan'ın (54) oturduğu ilçe merkezindeki Ece Mahallesi'ndeki evin önüne getirildi.

Cenazeyi Kaymakam Eflatun Can Tortop , Belediye Başkanı AK Parti 'li Mustafa Çöl ve diğer yetkililerle şehidin ailesi ve yakınları karşıladı. Şehidin dün rahatsızlandıktan sonra götürüldüğü hastanede tedavisi devam eden annesi Fatma Orhan, eve gelemediği için cenazeyi karşılayamadı. Baba Ali Orhan ile şehidin ağabeyi Abdullah Orhan (33), şehidin tabutuna sarılıp öptü. Cenaze, helallik alınmasının ardından tören için Ulu Cami'ye götürüldü.

Burada musalla taşına konan tabutun arkasında baba Ali Orhan, ağabey Abdullah Orhan ve dede Mehmet Akıncı saf tuttu. Şehidin annesi Fatma Orhan hastanede müşahede altında olduğu için buradaki törene de katılamadı. Cami avlusuna gelen hala Rukiye Dursun ağıt yakarak, şehit Gökhan Orhan için gözyaşı döktü. Sağlık görevlileri Dursun'u teskin etti.

TABUT BAŞINDA GÖZYAŞI

Şehidin cenaze namazını Afyonkarahisar İl Müftüsü Şükrü Kabukçu kıldırdı. Helalliğin alınmasının ardından Şehit Piyade Uzman Onbaşı Gökhan Orhan'ın naaşı önce tören mangası, ardından da vatandaşların omuzlarında toprağa verilmek üzere uğurlandı. Baba Ali Orhan'ın da vatandaşlarla tabuta omuz verdiği görüldü. Orhan'ın cenazesi ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

- Afyonkarahisar