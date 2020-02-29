Şehit uzman onbaşı gözyaşlarıyla karşılandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şehit uzman onbaşı gözyaşlarıyla karşılandı - Son Dakika

Şehit uzman onbaşı gözyaşlarıyla karşılandı

6 saat önce

İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın naaşı, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda gözyaşları içinde karşılandı.

Şehit uzman onbaşı gözyaşlarıyla karşılandı, System.String[]

İdlib'deki hain saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın naaşı, Samsun- Çarşamba Havalimanı'nda gözyaşları içinde karşılandı.


Suriye İdlib'de rejim güçlerinin saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı askeri uçakla saat 20.45'te memleketi Samsun'a getirildi. Şehit asker için Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda askeri tören düzenlendi ve dualar okundu. Gözyaşları içinde karşılanan şehit Piyade Uzman Onbaşı Eyüp Gülaştı'nın naaşı askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına konulup Çarşamba ilçesine götürüldü. Şehit Eyüp Gülaçtı'nın cenazesinin 1 Mart Pazar günü Çarşamba Rıdvan Paşa Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Çarşamba İlçe Şehitliğine defnedileceği öğrenildi.


Çarşamba Havalimanı'ndaki askeri törene Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçe belediye başkanları, emniyet mensupları, şehidin yakınları, askeri ve mülki erkan, vatandaşlar ve siyasiler katıldı. - SAMSUN

Çarşamba, Samsun, Eyüp, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 09:28 Kaynak: İHA
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