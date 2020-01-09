Şehit Uzman Onbaşı Halil Karakoç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Onbaşı Halil Karakoç son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Uzman Onbaşı Halil Karakoç son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan Astsubay Çavuş Sinan Köse ve Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un cenazeleri, memleketleri Mersin'de toprağa verildi.

Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde yol kontrolü sırasında meydana gelen bombalı araç saldırısında şehit olan Astsubay Çavuş Sinan Köse ve Uzman Onbaşı Halil Karakoç'un cenazeleri, memleketleri Mersin'de toprağa verildi.

Şanlıurfa GAP Havalimanındaki askeri törenin ardından şehitlerin cenazeleri Mersin'e getirildi.

Şehit Sinan Köse için Tarsus ilçesindeki Ulu Camisi'nde düzenlenen törene, eşi Yeter, annesi Songül, babası İsa ve kardeşi Gamze Köse, yakınları, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Mersin Vali Yardımcısı İbrahim Küçük, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 6. Mekanize Piyade ve Garnizon Komutan Vekili Tuğgeneral Ertuğrul Sağlam, bazı milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İlçe Müftüsü Ali Can'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri tören mangasınca bir süre omuzlarda taşıdıktan sonra cenaze aracına konuldu.

Bu sırada Türk bayrağı açan vatandaşlar "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Köse'nin cenazesi, ilçedeki Taşobası Mezarlığında toprağa verildi.

Karakoç da Yenişehir'de son yolculuğuna uğurlandı

Köse'nin silah arkadaşı şehit Karakoç için de merkez Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, şehidin annesi Fatma (56), babası Çetin (45), kardeşleri ve yakınları, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe, İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, Mersin İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ilçe belediye başkanları katıldı.

Şehit Uzman Onbaşı Halil Karakoç son yolculuğuna uğurlandı

Halil Karakoç, Sinan Köse, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:40 Kaynak: AA
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