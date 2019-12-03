Son Dakika Haberleri: Şehit uzman onbaşı Harun Çınar'ın cenazesi memleketi Hatay'a uğurlandı
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Şehit uzman onbaşı Harun Çınar'ın cenazesi memleketi Hatay'a uğurlandı

6 saat önce

Barış Pınarı Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar'ın cenazesi memleketi Hatay'a uğurlandı.

Şehit uzman onbaşı Harun Çınar'ın cenazesi memleketi Hatay'a uğurlandı, System.String[]

Barış Pınarı Harekat bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen havan saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Harun Çınar'ın cenazesi memleketi Hatay'a uğurlandı.

Şehit Çınar'ın (22) Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi. Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak helikoptere konuldu ve memleketi Hatay'a gönderildi.


Törene, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.

Bu arada tören sırasında şehidin bazı silah arkadaşlarının ağladığı görüldü.

Şehidin bekar olduğu öğrenildi.

Şanlıurfa, Hatay, Çınar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 11:50 Kaynak: AA
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