Şehit uzman onbaşı helallik alınması için baba ocağına getirildi - Son Dakika

Van'da çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat'ın cenazesi, helallik alınmak üzere Kağıthane'deki evine getirildi. Helallik istendiği sırada, Erat'ın anne ve babası fenalık geçirdi.

Van'ın Bahçesaray İlçesi'nde, 5 kişinin öldüğü çığ felaketinin ardından başlatılan kurtarma çalışmaları sırasında düşen ikinci çığın altında kalarak şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat'ın cenazesi, sabah saatlerinde Zincirlikuyu Gasilhanesi'nden alınarak helallik alınmak üzere Çağlayan'daki baba ocağına getirildi.

Helallik alındığı sırada, anne Safiye, baba Adnan ve kardeşi Kadir Erat gözyaşlarını tutamadı. Oğlunun fotoğrafına ve tabutuna sarılan anne Safiye Erat zaman zaman fenalık geçirdi.

Aileden ve mahalleliden helallik alınmasının ardından şehit Jandarma Uzman Onbaşı Cihan Erat'ın naaşı, cenaze namazının kılınacağı Ataköy 5. Kısım Ömer Duruk Camii'ne götürülmek üzere yola çıktı.