Şehit Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Burada şehidin annesi Semra, babası Cemalettin Gökçe, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından cenaze töreni için köy meydanına götürüldü.

Hakkari 'de düzenlenen törenin ardından uçakla Amasya'ya gönderilen şehit Gökçe'nin Türk bayrağına sarılı tabutu, Beldağ köyündeki babaevine getirildi.

Irak 'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Veteriner Uzman Onbaşı Hüsamettin Gökçe 'nin cenazesi, memleketi Amasya 'da toprağa verildi.

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