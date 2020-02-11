Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin topçu atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz (22), memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz, son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin topçu atışı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz (22), memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle, yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz için Bahaattin Nakıboğlu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Şaban Yılmaz, Gaziantep Valisi Davut Gül, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti, CHP ve MHP milletvekilleri, bürokratlar, askerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende, şehit oğlunun fotoğrafına bakarak gözyaşı döken Hasan Açıkgöz'ü yakınları teselli etmeye çalıştı. Çok sayıda yakını da şehidin tabutuna kapanıp ağladı. Bu sırada şehidin annesi Süreyya Açıkgöz, oğluna "Gurur duyuyorum" diyerek seslendi. Akrabaları tabutun başında sinir krizi geçirdi. Bazı yakınları asker selamı vererek, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" diye bağırdı.Gaziantep İl Müftüsü Ahmet Çelik'in öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından bekar olan 1 yıllık uzman çavuş Açıkgöz'ün cenazesi, askerler tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına taşındı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı İbrahim Halil Açıkgöz'ün cenazesi, götürüldüğü Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.


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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 03:01 Kaynak: DHA
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