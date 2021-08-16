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Şehit Uzman Onbaşı Kaplan, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Uzman Onbaşı Kaplan, son yolculuğuna uğurlandı

16.08.2021 15:17

KUZEY Irak'ta Pençe Şimşek Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan (23), memleketi Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

KUZEY Irak'ta Pençe Şimşek Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan (23), memleketi Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

Pençe Şimşek Harekatı bölgesinde dün teröristler tarafından yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 3 askerden Piyade Uzman Onbaşı Cengizhan Kaplan'ın cenazesi, bugün memleketi Ankara'ya getirildi. Şehit için bugün öğle namazı sonrası Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin ve çok sayıda kişi katıldı.

'BUGÜN SENİN DÜĞÜNÜN YAVRUM'

Şehidin annesi Güldeste Kaplan, evlenme hazırlığındaki oğlunun tabutuna sarılarak, "Seni kucaklayacaktım yavrum. Ben seni nasıl toprağa vereceğim, tabut sana yakışmıyor yavrum. Gelinsiz damat oldun. Bugün senin düğünün yavrum. Allah onları kahretsin, vatan sağ olsun yavrum" diyerek gözyaşlarına boğuldu. Baba Yıldırım Kaplan da oğlunun tabutunu öptü.

KARDEŞİ ASKER SELAMIYLA UĞURLANDI

Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından top arabasına konularak camiden dışarı çıkarıldı ve ardından cenaze aracına konuldu. Cenaze aracının geçişi sırasında şehidin 2 erkek kardeşinden Oral Kaplan, asker selamı vererek ağabeyini uğurladı. Şehidin cenazesi, Elmadağ ilçesindeki Aşağıkamışlı köyü mezarlığında toprağa verildi.

2019 yılında göreve başlayan Kaplan'ın yaklaşık 3 aydır Kuzey Irak'ta görev yaptığı ve önümüzdeki günlerde sözlenmeyi planladığı belirtildi.

Şehit Uzman Onbaşı Kaplan, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Onbaşı Kaplan, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Onbaşı Kaplan, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Onbaşı Kaplan, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Onbaşı Kaplan, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Onbaşı Kaplan, son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Uzman Onbaşı Kaplan, son yolculuğuna uğurlandı

Ankara, Cenaze, Şehit, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Şehit Uzman Onbaşı Kaplan, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika


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