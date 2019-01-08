Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Onbaşı Köse İçin Mevlit Okutuldu

Şehit Uzman Onbaşı Köse İçin Mevlit Okutuldu

1 saat önce

Iğdır'ın Aralık ilçesinde, 4 Ocak günü terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse için mevlit okutuldu.

Şehit Uzman Onbaşı Köse İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Iğdır'ın Aralık ilçesinde, 4 Ocak günü terör örgütü PKK'nın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse için mevlit okutuldu.

Nizip Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığınca düzenlenen mevlit programında İlçe Müftüsü Musa Çiftçi tarafından dua okundu.

İlahilerin de okunduğu programda konuşan Çiftçi, asker ve polislerin canlarını ortaya koyarak vatanı koruduğunu söyledi.

Vatanın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Çiftçi, "Şehitlerimiz için görevimizi en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Rabbim, dualarımızı kabul eylesin, birlik ve bütünlüğümüzü bozmasın." dedi.

Mevlit programına, İlçe Kaymakamı Kemal Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Çot, Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, daire amirleri ve jandarma personeli, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:56 Kaynak: AA

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