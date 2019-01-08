Şehit Uzman Onbaşı Köse İçin Mevlit Okutuldu

Iğdır
'ın Aralık
ilçesinde, 4 Ocak günü terör örgütü PKK
'nın saldırısında şehit olan Piyade
Uzman Onbaşı Ahmet Furkan
Köse için mevlit okutuldu. Nizip
Kaymakamlığı ve İlçe Jandarma
Komutanlığınca düzenlenen mevlit programında İlçe Müftüsü Musa Çiftçi
tarafından dua okundu.
İlahilerin de okunduğu programda konuşan Çiftçi, asker ve polislerin canlarını ortaya koyarak vatanı koruduğunu söyledi.
Vatanın bölünmez bütünlüğü için canını feda eden tüm şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Çiftçi, "Şehitlerimiz için görevimizi en güzel şekilde yapmaya çalışıyoruz. Rabbim, dualarımızı kabul eylesin, birlik ve bütünlüğümüzü bozmasın." dedi.
Mevlit programına, İlçe Kaymakamı Kemal Şahin
, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Resul Çot, Emniyet Müdürü Mustafa Yaman, daire amirleri ve jandarma personeli, polis memurları ve çok sayıda vatandaş katıldı.