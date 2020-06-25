Şehit Uzman Onbaşı Köse için mevlit okutuldu - Son Dakika

Penc¸e-Kaplan Operasyonu bölgesinde, teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse için memleketi Osmaniye'de mevlit okutuldu.

Şehidin Mevlana Mahallesindeki babaevi önünde kurulan taziye çadırında okutulan mevlite, şehit yakınlarının yanı sıra Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar, Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Balkaya ve Mehmet Hulusi Akkuş, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hamit Coşkun, bazı sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehit Köse ve tüm şehitler için dua edildi.

Mevlit sonrası katılanlara yemek ikram edildi.