Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Onbaşı Mesut Çelik anısına mevlit
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Şehit Uzman Onbaşı Mesut Çelik anısına mevlit

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik şehadetinin 40. gününde Mevlid-i Şerif okutuldu.

Şehit Uzman Onbaşı Mesut Çelik anısına mevlit, System.String[]

Barış Pınarı Harekatında teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik şehadetinin 40. gününde Mevlid-i Şerif okutuldu.


Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in ailesi tarafından Çelikhan Merkez Taziye Evinde düzenlenen mevlit programına şehidin ailesi başta olmak üzere, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Çelikhan Kaymakamı Abdullah Demirdağ, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Adıyaman Şube Başkanı Hacı Erdengi, jandarma personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Öğle namazının ardından başlayan mevlit programında, Çelikhan ilçe Müftülüğü görevlileri tarafından Kura'n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Piyade Uzman Onbaşı Mesut Çelik ve tüm şehitler dualarla anılarak Allah'tan rahmet dilendi.


Okunan Mevlid-i Şerif'in ardından Vali Aykut Pekmez, acılı baba Ebubekir Çelik ve ailesine başsağlığı ile sabır diledi. - ADIYAMAN

Barış Pınarı Harekatı, Mesut Çelik, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:54 Kaynak: İHA
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