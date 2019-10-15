Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in naaşı memleketine getirildi
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in naaşı memleketine getirildi

Şehit Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in naaşı memleketine getirildi

1 saat önce

Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in cenazesi Adıyaman'a getirildi.

Suriye'nin Münbiç bölgesinden teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in cenazesi Adıyaman'a getirildi.

Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından Şehit Çelik'in cenazesini taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait uçak, Adıyaman Havalimanı'na indi.

Tören mangası tarafından alınan şehidin naaşı, cenaze aracına konuldu.

Şehidin cenazesi daha sonra Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Şehit Çelik'in cenazesi, yarın defnedileceği Çelikhan ilçesine gönderilecek.

Şehit Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in naaşı memleketine getirildi

Mesut Çelik, Adıyaman, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 07:44 Kaynak: AA
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