Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz için baba evinde helallik alındı - Son Dakika

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Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz için baba evinde helallik alındı
6 saat önce
İdlib şehidi Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz'ın Kütahya'daki baba evinde helallik alındı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:30 Kaynak: AA
İdlib şehidi Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz'ın Kütahya'daki baba evinde helallik alındı.
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