Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz için baba evinde helallik alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz için baba evinde helallik alındı - Son Dakika

Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz için baba evinde helallik alındı

6 saat önce

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz'ın Kütahya'daki baba evinde helallik alındı.

İdlib şehidi Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz'ın Kütahya'daki baba evinde helallik alındı.

Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz için baba evinde helallik alındı

Kütahya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:30 Kaynak: AA
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