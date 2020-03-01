Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı
6 saat önce
Cenaze namazının kılınması Helallik istenmesi Şehidin naaşının omuzlarda taşınması KÜTAHYA - Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:21 Kaynak: AA
Cenaze namazının kılınması
Helallik istenmesi
Şehidin naaşının omuzlarda taşınması KÜTAHYA - Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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