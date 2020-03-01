Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Cenaze namazının kılınması Helallik istenmesi Şehidin naaşının omuzlarda taşınması KÜTAHYA - Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Cenaze namazının kılınması

Helallik istenmesi

Şehidin naaşının omuzlarda taşınması KÜTAHYA - Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Onbaşı Muhammed Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 02:21 Kaynak: AA
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