Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya son yolcuğuna uğurlandı (1)
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya son yolcuğuna uğurlandı (1) - Son Dakika

Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya son yolcuğuna uğurlandı (1)

6 saat önce

Karaağaç köyü meydanında cenaze namazına katılanlar Şehit piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya için helallik istenmesi Şehidin cenaze namazının kılınması ve dua edilmesi Naaşın omuzlarda taşınması AFYONKARAHİSAR - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan...

Karaağaç köyü meydanında cenaze namazına katılanlar

Şehit piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya için helallik istenmesi

Şehidin cenaze namazının kılınması ve dua edilmesi

Naaşın omuzlarda taşınması AFYONKARAHİSAR - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya, Afyonkarahisar'in İscehisar ilçesi Karaağaç köyü meydanında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya son yolcuğuna uğurlandı (1)

Mustafa Akkaya, Karaağaç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 04:24 Kaynak: AA
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