Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya son yolcuğuna uğurlandı (2)
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya son yolcuğuna uğurlandı (2) - Son Dakika

Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya son yolcuğuna uğurlandı (2)

6 saat önce

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya, Afyonkarahisar'in İscehisar ilçesi Karaağaç köyü meydanında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya, Afyonkarahisar'in İscehisar ilçesi Karaağaç köyü meydanında kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. (2)

Şehit Uzman Onbaşı Mustafa Akkaya son yolcuğuna uğurlandı (2)

Barış Pınarı Harekatı, Mustafa Akkaya, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 05:05 Kaynak: AA
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