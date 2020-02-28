Şehit Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın baba ocağına ateş düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın baba ocağına ateş düştü - Son Dakika

Şehit Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın baba ocağına ateş düştü

6 saat önce

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın Tekirdağ'daki baba ocağına ateş düştü.

Şehit Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın baba ocağına ateş düştü, System.String[]

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın Tekirdağ'daki baba ocağına ateş düştü.

İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan 33 askerden biri olan Piyade Uzman Nihat Kara'nın Tekirdağ'daki baba ocağına haber verildi. Askeri personellerin haber vermesiyle şehidin yakınları yasa boğuldu. Tekirdağ'ın Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi'nde bulunan şehidin baba ocağına Türk bayrakları asılırken, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

(Fatih Kıray/İHA)

Tekirdağ, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
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