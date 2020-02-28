Şehit Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın baba ocağına ateş düştü - Son Dakika

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Şehit Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın baba ocağına ateş düştü
6 saat önce
İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın Tekirdağ'daki baba ocağına ateş düştü.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:15 Kaynak: İHA
İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Onbaşı Nihat Kara'nın Tekirdağ'daki baba ocağına ateş düştü.
İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına düzenlenen saldırıda şehit olan 33 askerden biri olan Piyade Uzman Nihat Kara'nın Tekirdağ'daki baba ocağına haber verildi. Askeri personellerin haber vermesiyle şehidin yakınları yasa boğuldu. Tekirdağ'ın Saray ilçesi Büyükyoncalı Mahallesi'nde bulunan şehidin baba ocağına Türk bayrakları asılırken, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da şehidin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
(Fatih Kıray/İHA)
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