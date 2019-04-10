Şehit Uzman Onbaşı'nın Cenazesi Gözyaşlarıyla Uğurlandı (2)

ORGANLARI 3 HASTAYA NAKLEDİLECEK Suriye
'de teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve dün gece tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey
Araştırma ve Uygulama Hastanesinde şehit olan Uzman Onbaşı Halis Sayın'ın ailesi tarafından bağışlanan organları 3 hastaya nakledilecek.
Gaziantep Üniversitesi'nden yapılan açıklamada şehidin 2 böbreğinin Gaziantep Üniversitesi'nde, karaciğerinin ise Adana
Şehir Hastanesinde organ bekleyen bir hastaya nakledileceği belirtildi.
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür
de şehidin ailesinin gösterdiği duyarlılığın takdire şayan olduğunu belirterek, "Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri
ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum. Şehidimizin ailesini bu vakurlu davranışlarından dolayı saygıyla tebrik ediyorum" dedi.