Şehit Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika

Şehit Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in ailesine şehadet haberi verildi

Penc¸e-Kaplan Operasyonu bo¨lgesinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Recep Yüksel'in (26) şehadet haberi Manisa'daki ailesine verildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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