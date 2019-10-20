Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık için tören düzenlendi
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık için tören düzenlendi

Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık için tören düzenlendi

37 dakika önce

Tören için gelenler Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerlerin omzundan getirilişi Saygı duruşu Dua edilmesi Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerler tarafından omuzlanarak uçağa götürülmesi Uçağa konması Uçağın hareket etmesi ŞANLIURFA - Fırat'ın doğusunda Tel-Abyad...

Tören için gelenler

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerlerin omzundan getirilişi

Saygı duruşu

Dua edilmesi

Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunun askerler tarafından omuzlanarak uçağa götürülmesi

Uçağa konması

Uçağın hareket etmesi ŞANLIURFA - Fırat'ın doğusunda Tel-Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında PKK/ YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık için tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin naaşı memleketi Tokat'a uğurlandı.

Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık için tören düzenlendi

Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:12 Kaynak: AA
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