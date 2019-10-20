Son Dakika Haberleri: Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi memleketine uğurlandı
Son Dakika Güncel Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi memleketine uğurlandı

Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi memleketine uğurlandı

21 dakika önce

Fırat'ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi memleketi Tokat'a uğurlandı.

Şehit Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi memleketine uğurlandı, System.String[]

Fırat'ın doğusunda Tel Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık'ın cenazesi memleketi Tokat'a uğurlandı.

Tel Abyad bölgesinde terör örgütünün saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık için askeri tören düzenlendi.


Şehit Fındık'ın Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan cenazesi, Şanlıurfa GAP Havalimanı'na getirildi.


Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlanarak uçağa konuldu ve memleketi Tokat'a gönderildi.

Törene Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri ve Zemzem Gülender Açanal, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi, Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı.

Telabyad, Piyade, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 05:02 Kaynak: AA
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