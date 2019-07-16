Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı
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Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandıGAZİANTEP - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde düzenlenen Pençe-2 Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan, memleketi Gaziantep'te son yolculuğuna uğurlandı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 02:04 Kaynak: İHA
Şehit Uzman Onbaşı son yolculuğuna uğurlandı
GAZİANTEP - Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak
'ın kuzeyindeki Hakurk
bölgesinde düzenlenen Pençe-2 Harekatı'nda şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan
, memleketi Gaziantep
'te son yolculuğuna uğurlandı.
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde mayın arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen 23 yaşındaki Uzman Onbaşı Ahmet Sinan
Demircan için cenaze namazı kılındı. Gaziantep Asri Mezarlık içerisindeki Bahattin Nakıpoğlu Cami'de kılınan cenaze namazına Gaziantep Valisi Davut Gül, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Şefik Atak, İl Jandarma
Komutanı Albay Halil Uysal
, protokol üyeleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehit Uzman Onbaşı Demircan öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık içerisindeki şehitlikte defnedildi.
Göreve 1 yıl önce başlayan şehit Demircan'ın 5 aylık nişanlı olduğu öğrenildi.
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