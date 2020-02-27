Şehit uzman onbaşı şükrü elibol memleketine getirildi-ek - Son Dakika

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Şehit uzman onbaşı şükrü elibol memleketine getirildi-ek
6 saat önce
ŞEHİT Uzman Onbaşı Şükrü Elibol memleketine getirildi-EK.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:53 Kaynak: DHA
ŞEHİT Uzman Onbaşı Şükrü Elibol memleketine getirildi-EK
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