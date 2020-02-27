Şehit uzman onbaşı şükrü elibol memleketine getirildi-ek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit uzman onbaşı şükrü elibol memleketine getirildi-ek - Son Dakika

Şehit uzman onbaşı şükrü elibol memleketine getirildi-ek

6 saat önce

ŞEHİT Uzman Onbaşı Şükrü Elibol memleketine getirildi-EK.

ŞEHİT Uzman Onbaşı Şükrü Elibol memleketine getirildi-EK

Şehit uzman onbaşı şükrü elibol memleketine getirildi-ek

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 12:53 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Esed rejiminin İdlib'deki hava saldırısında 2 askerimiz şehit oldu
TSK, şehit haberlerinin ardından Esed rejimini vurdu: 114 rejim askeri öldürüldü Şehit eşinin yürek burkan paylaşımı: Babasının kızımıza hediyeleri Yaşlı adam cinsel organı, boğazı ve bileklerindeki kesiklerle ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
19:42 Gizem Arıkan: Yen proje için görüşmelerim sürüyor
19:42 Gülin İyigün: Setleri çok özledim
19:08 Britney Spears'ın dans ederken ayağı kırıldı! Kırık sesi videoda çok net duyuluyor
18:39 Kerem Deveci: En karanlık anda size cesaret veren şey ideallerinizdir
18:38 Britney Spears dans video çekerken ayağını kırdı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2020 19:45:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit uzman onbaşı şükrü elibol memleketine getirildi-ek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]