Şehit uzman onbaşı şükrü elibol son yolculuğuna uğurlandı-1 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şehit uzman onbaşı şükrü elibol son yolculuğuna uğurlandı-1 - Son Dakika

Şehit uzman onbaşı şükrü elibol son yolculuğuna uğurlandı-1

6 saat önce

ŞEHİT Uzman Onbaşı Şükrü Elibol son yolculuğuna uğurlandı-1.

ŞEHİT Uzman Onbaşı Şükrü Elibol son yolculuğuna uğurlandı-1

Şehit uzman onbaşı şükrü elibol son yolculuğuna uğurlandı-1

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TSK, şehit haberlerinin ardından Esed rejimini vurdu: 114 rejim askeri öldürüldü
Şehit eşinin yürek burkan paylaşımı: Babasının kızımıza hediyeleri Son Dakika: İdlib'den kara haber: 9 askerimiz şehit oldu İmamoğlu'ndan İdlib paylaşımı: Acı haberler yüreğimizi yakıyor

Son Dakika Haberleri
22:40 Birce Akalay'dan sosyal medya hesabından güldüren paylaşım: Frikik vermeyi sizden öğrenecek değiliz
21:50 Netflix'in Türk yapımı dizisi Hakan Muhafız davalık oldu
21:45 CZN Burak'ın rüşvet operasyonunda tutuklanan annesi tahliye edildi
21:05 Usta sanatçı Aydemir Akbaş'tan koronavirüs sözleri: Bana virüs falan işlemez
20:34 Amerika'da yayın yapan yetişkin film sitesi, koronavirüsten etkilenen bölgelerde ücretsiz 'premium üyelik' veriyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 00:17:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şehit uzman onbaşı şükrü elibol son yolculuğuna uğurlandı-1 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]