Şehit uzman onbaşı şükrü elibol son yolculuğuna uğurlandı-1 - Son Dakika

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Şehit uzman onbaşı şükrü elibol son yolculuğuna uğurlandı-1
6 saat önce
ŞEHİT Uzman Onbaşı Şükrü Elibol son yolculuğuna uğurlandı-1.
Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 05:30 Kaynak: DHA
ŞEHİT Uzman Onbaşı Şükrü Elibol son yolculuğuna uğurlandı-1
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