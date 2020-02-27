Şehit Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un naaşı Samsun'a getirildi - Son Dakika

İdlib bölgesindeki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına hava saldırısı sonucu şehit olan Uzman Onbaşı Şükrü Elibol'un cenazesi, memleketi Samsun'a getirildi.

Askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Albay İbrahim Güven, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu ile askeri ve mülki erkan karşıladı.

Vali Kaymak, şehidin ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Cenaze uçaktan indirildiği sırada şehit Elibol'un yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Şehidin bir yakını, cenazeyi asker selamıyla karşıladı.

Askerlerin omuzlarında bir süre taşınarak cenaze nakil aracına konulan şehidin naaşı, cenaze töreninin düzenleneceği Alaçam ilçesine götürüldü.

Şehidin cenazesi, Umutlu Mahallesi Toklu Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Şehit Elibol'un, 8 aylık hamile eşi Özlem Elibol ile 2 yıl önce evlenerek Tekirdağ'a yerleştiği öğrenildi.