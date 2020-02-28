Şehit Uzman Onbaşı Tank, son yolculuğuna şehit dedesinin adını taşıyan camiden uğurlanacak - Son Dakika
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Şehit Uzman Onbaşı Tank, son yolculuğuna şehit dedesinin adını taşıyan camiden uğurlanacak

6 saat önce

İdlib'de Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank, 43 yıl önce Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğünde bekçilik yaptığı sırada bombalı saldırıda şehit düşen dedesi Yaşar Tank'ın adını taşıyan camiden son yolculuğuna uğurlanacak.

Şehit Uzman Onbaşı Tank, son yolculuğuna şehit dedesinin adını taşıyan camiden uğurlanacak, System.String[]

İdlib'de Esed rejiminin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Batuhan Tank, 43 yıl önce Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğünde bekçilik yaptığı sırada bombalı saldırıda şehit düşen dedesi Yaşar Tank'ın adını taşıyan camiden son yolculuğuna uğurlanacak.

Şehadet haberinin verilmesinin ardından yakınlarının teskin etmeye çalıştığı şehidin ailesi, Türk bayraklarının asıldığı Cemalpaşa Mahallesi'ndeki evlerinde taziyeleri kabul ediyor.

Altı ay önce nişanlanan ve dünyaevine girmeye hazırlanan Batuhan Tank'ın şehit dedesinin adının verildiği camide düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Şehit Yaşar Tank'ın kardeşi Ahmet Torun Tank, AA muhabirine, ağabeyinin 1977 yılında bekçilik yaparken şehit olduğunu belirterek, "Şimdi ise torun Batuhan Tank şehit oldu. Batuhan Tank, dedesinin adını taşıyan Yaşar Tank Camisi'ndeki törenin ardından toprağa verilecek." diye konuştu.

Şehit Tank'ın naaşı, yarın Yaşar Tank Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kadirli Garnizon Şehitliği'nde toprağa verilecek.

Kadirli, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 04:58 Kaynak: AA
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